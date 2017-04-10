Ксения Аскерова Тело шестилетнего мальчика найдено возле ж/д путей в Амурской области По данным следствия, вечером 9 апреля ребенок ушел на прогулку и не вернулся

Следователи выясняют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика, тело которого было обнаружено сегодня утром на железнодорожной насыпи в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 9 апреля ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители ребенка заявили о его пропаже, после чего были организованы поисковые мероприятия, к ним подключились и местные жители.

Тело ребенка с телесными повреждениями было обнаружено на железнодорожной насыпи сегодня рано утром в Сковородинском районе. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Экспертам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб ребенок. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



Глава Сковородинского района Алексей Прохоров сообщил ИА «Амур.инфо», что, по предварительным данным, ребенка мог сбить поезд.



«Как он оказался на путях, неизвестно. Сейчас следователи всё это выясняют. Сегодня администрация поселка встретится с семьей погибшего мальчика и предложит помощь в организации похорон», — сказал Прохоров.

