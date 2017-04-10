Политика 10 апреля 2017, 11:09 Анастасия Мамина
Путин поздравил евреев РФ с праздником Песах
Президент напомнил об избавлении иудеев от многовекового рабства
Российский президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.
«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение», — подчеркнул президент, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства добавил, что в эти дни — Песах отмечается восемь дней — евреи обращаются к своим истокам и ценностям, которые имеют общечеловеческое значение, ведь основаны на «вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем».
Путин также добавил, что жизнь российских евреев насыщена «многими позитивными событиями».