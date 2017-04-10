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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:15 Анастасия Мамина

Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке 10 мая

Наталья Гонтарева добавила, что уходит по собственному желанию

Глава Национального банка (НБУ) Украины Валерия Гонтарева заявила, что направила президенту страны Петру Порошенко заявления об отставке.

«Я приняла решение оставить эту должность и оставить НБУ. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года», — сказала Гонтарева в ходе брифинга, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Гонтарева собирается оставить свой пост.

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