Общество Елена Баталина СКР рассказал о ходе расследования нападения на курсантку МВД Поиском злоумышленника, ранившего девушку ножом в живот, займутся самые опытные следователи

Наиболее опытных следователь подключат к расследованию нападения на курсантку МВД. Соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел днем в воскресенье 9 апреля, в Петроверигском переулке Москвы. Девушка возвращалась с дежурства, когда неизвестный ударил курсантку в живот ножом, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, медики оценивают ее состояние как среднетяжелое, сообщает РЕН ТВ.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Продолжаются поиски нападавшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился привлечь к расследованию злоумышленника лучших следователей, чтобы «в кратчайшие сроки установить, задержать и привлечь нападавшего к уголовной ответственности». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.