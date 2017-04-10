Политика Андрей Миленин Глава калужского заксобрания Виктор Гриб скончался на 57-м году жизни Предварительно причиной смерти политика стал сердечный приступ

Председатель законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб скончался в возрасте 56 лет.



«Законодательное собрание Калужской области с прискорбием извещает о внезапной и безвременной кончине на 57-м году жизни председателя областного парламента Гриба Виктора Николаевича», — говорится в заявлении пресс-службы областного парламента.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», политик умер накануне своего дня рождения в Рязани, где он находился в отпуске.



По предварительным данным, причиной смерти Гриба стал сердечный приступ. Подробности сейчас выясняются. Похороны пройдут завтра в Жукове. Его похоронят рядом с могилами родителей.

Виктор Гриб родился в 1960 году в поселке Протва Жуковского района. В 1984 году Виктор Гриб окончил Московский инженерно-физический институт, факультет автоматики и электроники, по специальности «электроника».



Калужский региональный парламент он возглавлял с конца прошлого года. До этого он работал генеральным директором Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, был главой Жуковского района и райсобрания.

