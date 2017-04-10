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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 11:24 Наталья Преблагина

Чемпион мира по быстрым шахматам Карякин тренируется в Кисловодске

Гроссмейстер назвал город «идеальным местом для шахмат»

Гроссмейстер Сергей Карякин на олимпийской базе в Кисловодске тренируется к борьбе за мировую шахматную корону. Он не оставляет надежду завоевать титул чемпиона. Карякин в соцсетях назвал Кисловодск «идеальным местом для шахмат», передает NewsTracker.

В ноябре россиянин уступил шведскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. При этом 30 декабря Карякину удалось завоевать титул чемпиона мира по блицу.

Напомним, в марте гроссмейстер открыл детско-юношескую шахматную школу на 200 мест в Симферополе. Новое учреждение будет носить имя Карякина.

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