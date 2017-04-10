Общество Анастасия Мамина Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий В результате трагедии погиб мужчина

Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий, в результате которого погиб человек.

«Предварительно — поджог [причина пожара]. Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, передает «Интерфакс».

Также стало известно, что погибший мужчина жил и работал в здании храма.

По данному факту начата доследственная проверка.

