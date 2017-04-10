Общество 10 апреля 2017, 11:33 Анастасия Мамина
Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий
В результате трагедии погиб мужчина
Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий, в результате которого погиб человек.
«Предварительно — поджог [причина пожара]. Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, передает «Интерфакс».
Также стало известно, что погибший мужчина жил и работал в здании храма.
По данному факту начата доследственная проверка.
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