Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 11:33 Анастасия Мамина

Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий

В результате трагедии погиб мужчина

Поджог называют предварительной причиной пожара в Храме всех религий, в результате которого погиб человек.

«Предварительно — поджог [причина пожара]. Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, передает «Интерфакс».

Также стало известно, что погибший мужчина жил и работал в здании храма.

По данному факту начата доследственная проверка.

Читайте также:

Пожар произошел в Храме всех религий в Казани, погиб человек

После пожара в Храме всех религий СК проводит доследственную проверку

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх