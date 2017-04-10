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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 11:54 Андрей Миленин

СМИ: «Ростов» полностью расплатился с футболистами за 2016 год

Игрокам также выплатили зарплаты за январь 2017 года

ФК «Ростов» полностью погасил задолженности перед игроками по зарплате за 2016 год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, футболистам также выплатили зарплаты за январь 2017 года.

Выплаты связаны с поступлением в «Ростов» призовых за участие в еврокубках.

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

По итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.

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