Мир Анастасия Мамина СМИ: Китай идет на уступки, чтобы избежать торговой войны с США КНР расширит Штатам доступ на рынок финансовых услуг

Китай разрешит иностранным инвесторам иметь мажоритарные пакеты акций в инвестиционных и страховых компаниях, а также готов отменить запрет на импорт американской говядины и увеличить закупки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из США

после переговоров лидера КНР СИ Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников обеих стран.