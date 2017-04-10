Мир 10 апреля 2017, 11:58 Анастасия Мамина
СМИ: Китай идет на уступки, чтобы избежать торговой войны с США
КНР расширит Штатам доступ на рынок финансовых услуг
Китай разрешит иностранным инвесторам иметь мажоритарные пакеты акций в инвестиционных и страховых компаниях, а также готов отменить запрет на импорт американской говядины и увеличить закупки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из США
после переговоров лидера КНР СИ Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников обеих стран.