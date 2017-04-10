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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 11:48 Ксения Аскерова

Курск стал лидером голосования на «карте убитых дорог»

По итогам народного голосования на карту было нанесено 16 проблемных отрезков в разных районах города

Курский регион стал лидером народного голосования на «карте убитых дорог России». По итогам голосования на карте отмечено 259 «убитых дорог». По этому показателю Курск обошел Санкт-Петербург, где на карте отметили 203 поврежденные дороги, и Волгоград — здесь активисты насчитали аварийные 193 дороги.

По итогам голосования на карту было нанесено 16 проблемных отрезков в разных районах Курска. Лидером народного голосования стал дорожный участок на проспекте Клыкова, сообщает KurskCity.ru.

Проект «Карта убитых дорог» был инициирован общественным движением «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). По итогам голосования наиболее проблемный дорожный участок планируется включить в приоритетный для ремонта список.

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