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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 12:20 Андрей Миленин

Милонов внес в ГД законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет

Согласно обнародованным сегодня данным ВЦИОМа, более 60% россиян поддерживают данную инициативу

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей».

Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.

Также он подразумевает запрет на распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.

Еще одна инициатива из законопроекта — полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. Поправки об этом хотят внести в Трудовой кодекс.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос на соответствующую тему. 62% россиян поддержали инициативу запретить социальные сети для подростков до 14 лет. При этом 52% респондентов выступили против регистрации в соцсетях по паспорту.

Напомним, еще 5 апреля «Известия» писали об этой инициативе парламентариев. Так, один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

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