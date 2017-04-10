Общество Андрей Миленин Милонов внес в ГД законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет Согласно обнародованным сегодня данным ВЦИОМа, более 60% россиян поддерживают данную инициативу

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей».



Документ размещен в думской электронной базе.



Законопроект предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.



Также он подразумевает запрет на распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.



Еще одна инициатива из законопроекта — полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. Поправки об этом хотят внести в Трудовой кодекс.



Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос на соответствующую тему. 62% россиян поддержали инициативу запретить социальные сети для подростков до 14 лет. При этом 52% респондентов выступили против регистрации в соцсетях по паспорту.

Напомним, еще 5 апреля «Известия» писали об этой инициативе парламентариев. Так, один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

