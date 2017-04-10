Мир 10 апреля 2017, 11:58 Светлана Храмова
Италия созвала расширенное заседание министров G7 по Сирии
Встреча «семерки» начинается в городе Лукка
Сюжет: Авиаудар США по Сирии
Глава МИД Италии Анджелино Альфано инициировал проведение заседания по Сирии в рамках встреч министров иностранных дел «семерки» в городе Лукка.
Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Ansa.
Планируется, что участие в заседании примут главы МИД Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордана и Катара. Они обсудят возврат к политическому урегулированию. Данное решение принято по договоренности с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции, уточняется в сообщении.
Встреча G7 начинается в городе Лукка, и, как ожидается, тема сирийского урегулирования станет одной из главных в ее работе.
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