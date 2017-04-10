Мир Светлана Храмова Италия созвала расширенное заседание министров G7 по Сирии Встреча «семерки» начинается в городе Лукка Сюжет: Авиаудар США по Сирии Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Глава МИД Италии Анджелино Альфано инициировал проведение заседания по Сирии в рамках встреч министров иностранных дел «семерки» в городе Лукка.

Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Ansa.

Планируется, что участие в заседании примут главы МИД Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордана и Катара. Они обсудят возврат к политическому урегулированию. Данное решение принято по договоренности с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции, уточняется в сообщении.

Встреча G7 начинается в городе Лукка, и, как ожидается, тема сирийского урегулирования станет одной из главных в ее работе.

