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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:58 Светлана Храмова

Италия созвала расширенное заседание министров G7 по Сирии

Встреча «семерки» начинается в городе Лукка

Сюжет: Авиаудар США по Сирии
Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Глава МИД Италии Анджелино Альфано инициировал проведение заседания по Сирии в рамках встреч министров иностранных дел «семерки» в городе Лукка.

Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство Ansa.

Планируется, что участие в заседании примут главы МИД Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордана и Катара. Они обсудят возврат к политическому урегулированию. Данное решение принято по договоренности с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции, уточняется в сообщении.

Встреча G7 начинается в городе Лукка, и, как ожидается, тема сирийского урегулирования станет одной из главных в ее работе.


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