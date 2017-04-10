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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 11:58 Елена Баталина

Фильмы о космосе бесплатно покажут в десяти столичных кинотеатрах

Показы продлятся с 11 по 17 апреля

Отечественные фильмы о космосе бесплатно можно будет посмотреть в 11 кинотеатрах Москвы с 11 по 17 апреля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Так, фильм «Москва – Кассиопея» со Львом Дуровым и Иннокентием Смоктуновским покажут в кинотеатрах «Полет», «Вымпел», «Молодежный», «Салют», «Искра», «Космос». Для просмотра картины в последнем необходима предварительная запись, сообщает сетевое издание m24.ru.

Фантастическая комедия «Инопланетянка» будет идти в «Спутнике», «Солярис» Андрея Тарковского покажут в «Факеле». Картину «Укрощение огня» покажут в кинотеатре «Искра», а «Семь стихий» с Ириной Алферовой и Игорем Старыгиным можно будет посмотреть в «Сатурне».

А в кинотеатре «Юность» 17 апреля в 14:00 москвичи и гости столицы смогут познакомиться с Героем Советского Союза космонавтом Александром Лавейкиным, который в 1987 году впервые отправился в космос к орбитальной станции «Мир», где провел полгода и трижды выходил в открытый космос. После общения с космонавтом пройдет показ фильма «Через тернии к звездам. Новая версия» по сценарию Кира Булычева.

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