Мир Светлана Храмова Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России Республика продолжит обсуждать проведение референдума с российскими властями Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Мокрушин

Власти Южной Осетии продолжат обсуждать с Россией перспективы проведения референдума о вступлении в состав РФ.

Об этом в понедельник журналистам заявил спикер парламента Анатолий Бибилов, лидирующий, по предварительным данным, на президентских выборах в Южной Осетии.

«Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа (с 1920-х годов)», — цитирует слова Бибилова «РИА Новости».

Ранее председатель ЦИК республики Белла Плиева сообщила, что кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов набрал порядка 58% голосов избирателей. Помимо спикера парламента и лидера партии «Единая Осетия» Анатолия Бибилова, в выборах участвовали действующий глава государства Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.