Ксения Аскерова Техникуму радиоэлектроники в Ижевске присвоили имя Воскресенского Советский инженер 24 года возглавлял электромеханический завод в столице Удмуртии

Ижевскому техникуму радиоэлектроники и информационных технологий присвоили имя бывшего директора электромеханического завода Александра Воскресенского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Инициативу регионального отделения Минобрнауки, педагогического коллектива техникума и коллектива Ижевского электромеханического завода «Купол» поддержал президиум правительства республики, отмечает ИА «Сусанин».

В текущем году исполнится 50 лет со дня основания техникума. За полвека он выпустил 11 тыс. рабочих и специалистов.



Советский инженер Александр Воскресенский с 1953 года трудился на Юкаменской машинно-тракторной станции в должности главного инженера, после чего возглавил Больше-Юндинскую машинно-тракторную станцию, а затем — Балезинскую районную техническую станцию

В 1958 году Александр Воскресенский был трудоустроен на Ижевский мотозавод, где он проработал на разных должностях: от начальника до главного инженера. В 1964 году Воскресенский возглавил Ижевский электромеханический завод, где проработал 24 года.