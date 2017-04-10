Техникуму радиоэлектроники в Ижевске присвоили имя Воскресенского
Советский инженер 24 года возглавлял электромеханический завод в столице Удмуртии
Ижевскому техникуму радиоэлектроники и информационных технологий присвоили имя бывшего директора электромеханического завода Александра Воскресенского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.
Инициативу регионального отделения Минобрнауки, педагогического коллектива техникума и коллектива Ижевского электромеханического завода «Купол» поддержал президиум правительства республики, отмечает ИА «Сусанин».
В текущем году исполнится 50 лет со дня основания техникума. За полвека он выпустил 11 тыс. рабочих и специалистов.
Советский инженер Александр Воскресенский с 1953 года трудился на Юкаменской машинно-тракторной станции в должности главного инженера, после чего возглавил Больше-Юндинскую машинно-тракторную станцию, а затем — Балезинскую районную техническую станцию
В 1958 году Александр Воскресенский был трудоустроен на Ижевский мотозавод, где он проработал на разных должностях: от начальника до главного инженера. В 1964 году Воскресенский возглавил Ижевский электромеханический завод, где проработал 24 года.