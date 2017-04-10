Культура Анастасия Рогова Арми Хаммер готов сниматься у Тимура Бекмамбетова Актер также сообщил, что не отказался бы от российского паспорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Голливудский актер Арми Хаммер («Социальная сеть», «Одинокий рейнджер») представил в Москве картину режиссера Бена Уитли «Перестрелка». На встрече с журналистами Хаммер рассказал, с кем из наших режиссеров он хотел бы поработать на съемочной площадке, а также о том, почему теперь предпочитает авторское кино большим коммерческим проектам.

— В последнее время у меня получается работать в небольших проектах, и авторское кино — это очень здорово, — поделился впечатлениями Арми Хаммер. — Режиссеры фанатично относятся к своим картинам, мне хорошо в этой нише, и обратно в блокбастеры я пока возвращаться не собираюсь.

Больше всего вопросов звезде задавали о его происхождении — прабабушка актера была русской актрисой, а дед родился в Москве. Хаммер признался, что неоднократно бывал в нашей столице, чувствует себя здесь отлично, любит русскую водку и даже не отказался бы получить российский паспорт.

— У меня как раз фотография с собой, если у вас есть готовый паспорт, можем вклеить прямо сейчас, — пошутил Хаммер, отвечая на вопросы зала.

Также актер не отказался бы сняться в нашем фильме, особенно если его пригласит продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов.

— Однажды мне почти удалось поработать с Бекмамбетовым, — вспомнил Хаммер. — И мне бы искренне хотелось с ним по-настоящему посотрудничать, он интересный режиссер, мне нравятся его картины.

В фильме «Перестрелка» всё действие происходит в замкнутом пространстве, где развертывается вооруженная борьба между ирландскими преступниками и американскими торговцами оружием. Герой Хаммера — посредник Орд, который выделяется на фоне суровых бандитов спокойствием, юмором и умением сохранять позитивный взгляд на мир в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.



По словам Хаммера, режиссер Бен Уитли позволял актерам импровизировать и многое из придуманного на съемках вошло в фильм. Например, Хаммер, персонаж которого носит ухоженную густую бороду, борется на грязном полу со своим противником, и тот спрашивает: неужели ты благоухаешь женским парфюмом? Но что герой Хаммер отвечает, что это специальное масло для ухода за бородой.

— Красивые волосы — вот что у нас общего с Ордом, — признался Хаммер. — Ну и еще я подарил ему свою расслабленность и придумал предысторию: Орд прошел Вьетнам и теперь не боится умереть, поэтому прекрасно выглядит и думает: «Да пошло это всё подальше...».

Кстати, как рассказал актер, его сотрудничество с Беном Уитли на «Перестрелке» не заканчивается: режиссер уже объявил, что приступает к новому проекту под рабочим названием Freakshift.

— Пока о сюжете говорить сложно, но среди персонажей там будут женщины с дробовиками, преследующие гигантских крабов, — приоткрыл секрет Хаммер.

Фильм «Перестрелка» — вторая работа режиссера Бена Уитли (первой была антиутопия «Высотка», попавшая в российский прокат в прошлом году) — выйдет на наши экраны 27 апреля. Международная премьера картины состоялась осенью 2016 года на кинофестивале в Торонто.