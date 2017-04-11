Спорт Севастиан Терлецкий «Спартак» заставил скептиков замолчать Красно-белые увеличили отрыв от ближайших преследователей на восемь очков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В минувшие выходные «Спартак» стал еще ближе к заветному чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Красно-белые одержали очередную победу, переиграв на выезде «Уфу» (3:1). Главные же преследователи команды Массимо Карреры — ЦСКА и «Зенит» — допустили осечки и набрали в 22-м туре лишь по одному очку. Таким образом, за восемь матчей до окончания первенства спартаковцы имеют фору в восемь очков.

Первыми играли петербуржцы, проводившие свой заключительный матч на стадионе «Петровский» перед переездом на «Крестовский». Соперником «Зенита» стал «Анжи», в успех которого мало кто верил. Махачкалинская команда серьезно изменилась во время зимнего перерыва — из клуба ушли все сильнейшие игроки, а также сменился главный тренер. Несмотря на это, «Зениту» пришлось довольствоваться лишь ничьей (1:1). А после матча главный тренер петербуржцев Мирча Луческу и один из лидеров команды Олег Шатов обменялись не самыми приятными репликами в адрес друг друга.



Известный советский футболист и тренер Михаил Гершкович уверен, что неудачи сине-бело-голубых связаны с ошибками, допущенными в рамках подготовки к чемпионату на зимних сборах.



— У «Зенита» явно есть проблемы — как функциональные, так и игровые, — сказал «Известиям» Гершкович. — Луческу явно прогадал с методами работы на сборах. Нынешняя команда и та, которая была до зимней паузы, — это два абсолютно разных коллектива с точки зрения качества футбола. Также очевидны проблемы и внутри команды — игроки явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле.

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко считает, что конфликт Мирчи Луческу и Олега Шатова негативным образом сказывается на команде.

— В «Зените» чувствуется негативная атмосфера, — поделился с «Известиями» Ширко. — Игроки, тренер и агенты пытаются задеть друг друга. Но ведь уже много раз было доказано: ничего хорошего из этого никогда не выходит. В итоге в проигрыше оказываются все стороны. А когда такие ситуации происходят в концовке чемпионата, когда команда ведет борьбу за чемпионство, — это еще хуже для клуба.



Осечка «Зенита» дала шанс «Спартаку» упрочить свое лидерство в таблице РФПЛ, поэтому красно-белые выходили на матч с «Уфой» с запредельной мотивацией. Своим шансом подопечные Массимо Карреры воспользоваться смогли — башкирский клуб был повержен со счетом 3:1.



Михаил Гершкович считает, что, несмотря на солидную фору «Спартака», интрига в чемпионской гонке может сохраниться до конца турнира.

— «Спартак» имеет серьезный отрыв, но впереди у них три определяющих матча — с «Зенитом», «Ростовом» и ЦСКА, — сказал Гершкович. — Думаю, если красно-белые хотя бы не проиграют в этих встречах, то уже можно будет говорить о досрочном чемпионстве. А вот при неудачном для красно-белых исходе одного из этих матчей борьба за золото серьезно обострится, и тогда интрига продлится до конца чемпионата.

Александр Ширко в беседе с «Известиями» постарался найти объяснение тому, почему каждый матч «Спартака» играется, что называется, «на нервах».

— «Спартак» набрал очень важные очки, особенно в преддверии сложных игр с лидерами, — сказал Ширко. — Болельщикам хочется, чтобы их команда выигрывала любой матч на классе и без нервов, но сейчас сделать это крайне сложно. Футболисты переживают за результат, на них давит ответственность — сейчас они как никогда близки к заветному чемпионству. Любая команда выходит на матчи со «Спартаком» с запредельным настроем, ведь столичный клуб — самый сильный раздражитель для всех, а сейчас они еще и реальные претенденты на чемпионство.

ЦСКА проводил свой матч, когда уже были известны итоги игр и «Спартака», и «Зенита». Армейцы понимали, что победа стала бы отличным подспорьем как в борьбе с петербуржцами за второе место в Лиге чемпионов, так и с красно-белыми за золото РФПЛ. Однако и соперник у красно-синих был куда серьезнее — «Краснодар». В итоге, как и «Зенит», ЦСКА завершил игру ничьей (1:1).



Михаил Гершкович считает, что неудача армейцев во многом связана с потерей одного из главных лидеров клуба — Алана Дзагоева.

— Футболистам ЦСКА немного не хватает класса, — отметил Гершкович. — Сильно бросается в глаза отсутствие травмированного Дзагоева. Также пока не могут проявить себе и те, кого еще недавно называли новыми лидерами команды, — Оланаре и Витиньо. Но при этом стоит отметить, что функционально армейцы готовы вполне неплохо.



В свою очередь, Александр Ширко заявил, что армейцам в матчах против топ-команд мешает оборонительная манера игры.

— С приходом Виктора Гончаренко армейцы сделали еще больший упор на оборону, — подытожил Ширко. — Как показывает практика, такой план на игру далеко не всегда срабатывает в матчах с лидерами. Думаю, что против топ-команд нужно играть более раскрепощенно, чаще атаковать и не закрываться на своей половине поля.

В 23-м туре ЦСКА 15 апреля примет на «ВЭБ Арене» «Ростов», а «Спартак» и «Зенит» встретятся на стадионе «Открытие Арена» на следующий день.

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