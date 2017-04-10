Ксения Аскерова В Иркутске почтут память Евгения Евтушенко День памяти поэта-шестидесятника состоится 13 апреля в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского

День памяти Евгения Евтушенко пройдет 13 апреля в здании Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Принять участие в памятных мероприятиях сможет любой желающий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В библиотеке будет подготовлен зал, где с 12:00 по местному времени будут транслироваться аудиозаписи, на которых Евгений Евтушенко читает свои стихи. Голос поэта будет звучать на протяжении трех часов. Затем начнется литературная встреча «Я сибирской породы», где в режиме свободного микрофона каждый желающий сможет прочитать любимые стихи поэта.

В 17:00 в библиотеке состоится показ фильмов «Мир глазами поэта» и «Детский сад», в которых Евгений Евтушенко выступил в качестве актера и режиссера.

В отделе абонемента будет открыта выставка книг и периодики «Поэт, который угадал эпоху», на которой будут представлены книги поэта-шестидесятника и литературоведческие статьи, посвященные его творчеству, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ранее местные власти приняли решение присвоить имя Евгения Евтушенко одной из библиотек Иркутска. Соответствующее предложение было поддержано комиссией по городской топонимике и увековечению известных в Иркутске людей. Помимо этого, именем поэта будет назван дворец детского и юношеского творчества (ДДиЮТ) в Братске.

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в больнице города Талса в штате Оклахома в США от рака. Прощание с поэтом состоялось 5 апреля в США межконфессиональной церкви при Университете города Талса, где поэт преподавал до последних дней жизни.



Отпевание поэта-шестидесятника пройдет сегодня в соборном храме благоверного князя Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино. Гражданская панихида состоится 11 апреля в Доме литераторов в Москве. Похоронят поэта на кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака.

