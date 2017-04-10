Мир Анастасия Мамина Израиль запретил своим гражданам пересекать границу с Египтом Такое решение власти приняли в связи с терактами

Власти Израиля приняли решение закрыть основной пограничный переход с Египтом из-за терактов в египетских городах Танта и Александрия.

До следующего вторника граждане Израиля не смогут пересекать этот переход в сторону Египта.

В заявлении правительственной пресс-службы такой шаг называют «беспрецедентным».

«Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны, решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход «Таба» в направлении Синая»,— указано в сообщении пресс-службы, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом уточняется, что всех граждан Израиля, находящихся на территории Египта, будут пропускать на въезд.