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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 12:48 Анастасия Мамина

Израиль запретил своим гражданам пересекать границу с Египтом

Такое решение власти приняли в связи с терактами

Власти Израиля приняли решение закрыть основной пограничный переход с Египтом из-за терактов в египетских городах Танта и Александрия.

До следующего вторника граждане Израиля не смогут пересекать этот переход в сторону Египта.

В заявлении правительственной пресс-службы такой шаг называют «беспрецедентным».

«Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны, решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход «Таба» в направлении Синая»,— указано в сообщении пресс-службы, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом уточняется, что всех граждан Израиля, находящихся на территории Египта, будут пропускать на въезд.

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