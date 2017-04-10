Мир 10 апреля 2017, 12:48 Анастасия Мамина
Израиль запретил своим гражданам пересекать границу с Египтом
Такое решение власти приняли в связи с терактами
Власти Израиля приняли решение закрыть основной пограничный переход с Египтом из-за терактов в египетских городах Танта и Александрия.
До следующего вторника граждане Израиля не смогут пересекать этот переход в сторону Египта.
В заявлении правительственной пресс-службы такой шаг называют «беспрецедентным».
«Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны, решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход «Таба» в направлении Синая»,— указано в сообщении пресс-службы, передает «Федеральное агентство новостей».
При этом уточняется, что всех граждан Израиля, находящихся на территории Египта, будут пропускать на въезд.