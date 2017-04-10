Мир Елена Баталина Китаянка сожгла 9 машин после смерти собаки под колесами автомобиля Таким образом женщина отомстила за гибель любимого животного

Жительница китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны сожгла девять автомобилей, после того как ее любимая собака погибла под колесами машины.

Инцидент произошел в городе Чанчунь в ночь с 30 на 31 марта. Местная пресса со ссылкой на правоохранителей Китая сообщила об этом только в понедельник.

По версии следствия, китаянка сожгла автомобили, чтобы отомстить за смерть любимой собаки под колесами белой машины. При задержании у подозреваемой полицейские обнаружили 2 зажигалки, сообщает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что все сгоревшие авто были белого цвета.