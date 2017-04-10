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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 12:56 Светлана Храмова

Новые санкции в отношении Москвы не обсуждались на встрече послов ЕС

Об этом заявил посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас

Вопрос о введении новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии не обсуждался на встрече послов стран-членов Евросоюза с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Об этом в понедельник журналистам заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

«Этот вопрос мы не обсуждали сегодня, поэтому я не буду забегать вперед», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что в Евросоюзе считают применение химического оружия военным преступлением. Все лица, признанные виновными, должны быть наказаны, заявил он.

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