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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:04 Наталья Преблагина

Вместо Russia Arms Expo Нижний Тагил получит День танкиста

Это праздник планируется отмечать на федеральном и международном уровнях

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил альтернативу Russia Arms Expo — отмечать в Нижнем Тагиле День танкиста, сообщает ТагилСити.Ру. Идею поддержал мэр города Сергей Носов. 

«У нас есть «Уралвагонзавод» и много других оборонных предприятий в стране, нам будет что показать, а у города есть все ресурсы для принятия гостей и проведения мероприятия такого уровня!» — считает градоначальник.

Ранее выставка вооружения была визитной карточкой города, а сейчас министерство видит перспективную замену этого события — празднование в Нижнем Тагиле Дня танкиста на федеральном и международном уровнях.

Как писали «Известия», выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Свердловской области в Московскую. Много лет она проходила в Нижнем Тагиле, теперь площадкой станет парк «Патриот» в Кубинке. В 2016 году на ярмарке событийного туризма в Ханты-Мансийске RAE стала лауреатом первой степени в номинации «Бизнес-проект».

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