Наталья Преблагина Вместо Russia Arms Expo Нижний Тагил получит День танкиста Это праздник планируется отмечать на федеральном и международном уровнях

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил альтернативу Russia Arms Expo — отмечать в Нижнем Тагиле День танкиста, сообщает ТагилСити.Ру. Идею поддержал мэр города Сергей Носов.



«У нас есть «Уралвагонзавод» и много других оборонных предприятий в стране, нам будет что показать, а у города есть все ресурсы для принятия гостей и проведения мероприятия такого уровня!» — считает градоначальник.



Ранее выставка вооружения была визитной карточкой города, а сейчас министерство видит перспективную замену этого события — празднование в Нижнем Тагиле Дня танкиста на федеральном и международном уровнях.



Как писали «Известия», выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Свердловской области в Московскую. Много лет она проходила в Нижнем Тагиле, теперь площадкой станет парк «Патриот» в Кубинке. В 2016 году на ярмарке событийного туризма в Ханты-Мансийске RAE стала лауреатом первой степени в номинации «Бизнес-проект».