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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 13:10 Анастасия Мамина

Власти выделили 40,5 млн рублей пострадавшим в теракте в Петербурге

Граждане могут обратиться за единовременными выплатами в отдел соцзащиты в районных администрациях

Власти Санкт-Петербурга выделили из резервного фонда 40,5 млн рублей на материальную помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро.

«Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи членам семей погибших и гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в результате взрыва, за счет средств, предусмотренных статьей расходов «Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга», — сообщается в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

За единовременными выплатами граждане могут обратиться в отдел социальной защиты и в комитет по социальной политике.

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