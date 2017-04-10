Наталья Преблагина В Челябинске школьники изобрели новый транспорт для инвалидов Легко управляемая коляска может преодолевать бордюры

Челябинские школьники разработали транспорт для инвалидов — гибрид инвалидной коляски и электросамоката. Изобретение создано с помощью педагогов областного Дома юношеского технического творчества.

Транспорт движется с помощью электромотора (зарядки хватает на 25 часов) и развивает скорость до 20 км в час. Рулевое управление прикреплено таким образом, что коляска легко разворачивается на небольшом участке и может преодолевать бордюры, отмечает ИА «Урал-пресс-информ». В обществе инвалидов надеются, что новой разработкой заинтересуются бизнесмены.