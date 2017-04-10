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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:15 Наталья Преблагина

В Челябинске школьники изобрели новый транспорт для инвалидов

Легко управляемая коляска может преодолевать бордюры

Челябинские школьники разработали транспорт для инвалидов — гибрид инвалидной коляски и электросамоката. Изобретение создано с помощью педагогов областного Дома юношеского технического творчества. 

Транспорт движется с помощью электромотора (зарядки хватает на 25 часов) и развивает скорость до 20 км в час. Рулевое управление прикреплено таким образом, что коляска легко разворачивается на небольшом участке и может преодолевать бордюры, отмечает ИА «Урал-пресс-информ». В обществе инвалидов надеются, что новой разработкой заинтересуются бизнесмены.

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