Общество Надежда Конобеевская В московском метро запустят поезд со сквозным проходом Нововведение увеличит вместимость вагонов — один состав способен перевозить до 2 тыс. человек

В середине апреля на Таганско-Краснопресненской линии метро запустят поезд 765-й серии «Москва» со сквозным проходом, за счет этого в составе смогут одновременно ехать до 2 тыс. пассажиров, сообщили «Известиям» в пресс-службе Московского метрополитена.

Помимо вместительности, новый состав получил износостойкие сидения и расширенные до 1,4 м дверные проемы в вагонах, почти на треть увеличилось число поручней, появились спецместа для инвалидных колясок и USB-розетки для зарядки гаджетов.

За безопасностью будут следить дополнительные видеокамеры, уточнили в пресс-службе.

Состав из восьми вагонов прошел приемочные испытания. До конца года в метро должны появиться 33 поезда этой серии.

