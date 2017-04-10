Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:27 Ксения Аскерова

Минобразования Краснодарского края возглавила Ольга Медведева

Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев

Исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края назначена Ольга Медведева, ранее возглавлявшая управление по образованию и науки мэрии Сочи. Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая глава регионального Минздрава приступила к обязанностям сегодня. Ранее ведомство возглавляла Татьяна Синюгина, которая оставила свою должность в связи с назначением в конце марта 2017 года на пост она замминистра министра образования и науки РФ.

Ольга Медведева окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков. С 2007 года она работала начальником управления по образованию и науке администрации города Сочи, отмечает KrasnodarMedia.

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх