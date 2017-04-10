Ксения Аскерова Минобразования Краснодарского края возглавила Ольга Медведева Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев

Исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края назначена Ольга Медведева, ранее возглавлявшая управление по образованию и науки мэрии Сочи. Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая глава регионального Минздрава приступила к обязанностям сегодня. Ранее ведомство возглавляла Татьяна Синюгина, которая оставила свою должность в связи с назначением в конце марта 2017 года на пост она замминистра министра образования и науки РФ.

Ольга Медведева окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков. С 2007 года она работала начальником управления по образованию и науке администрации города Сочи, отмечает KrasnodarMedia.