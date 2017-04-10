Общество Елена Баталина Звуковой сигнал металлодетекторов включили в Петербургском метро Ранее сотрудники подземки отслеживали их показатели визуально

Звуковой сигнал рамок металлодетекторов заработал в вестибюлях станций петербургского метрополитена. Громкий звуковой сигнал звучит при проходе почти всех пассажиров через рамки на станциях «Проспект Ветеранов», «Международная», «Ладожская», «Садовая», «Технологический институт».

На станциях сохраняется усиление нарядов полиции, сообщает ОТР со ссылкой на «Интерфакс». Ранее звуковой сигнал был отключен, а сотрудники метро Санкт-Петербурга следили за металлодетекторов визуально.

Данные меры предосторожности связаны с терактом, произошедшим в петербургской подземке днем 3 апреля между станциями «Технологический институт» и «Сенная». В результате взрыва самодельной бомбы погибли 13 человек, больше 50 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Кроме того, был обнаружено не сработавшее взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», его обезвредили саперы. В СК сообщили о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых из них в Петербурге и двоих в Москве.