Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 13:28 Елена Баталина

Звуковой сигнал металлодетекторов включили в Петербургском метро

Ранее сотрудники подземки отслеживали их показатели визуально

Звуковой сигнал рамок металлодетекторов заработал в вестибюлях станций петербургского метрополитена. Громкий звуковой сигнал звучит при проходе почти всех пассажиров через рамки на станциях «Проспект Ветеранов», «Международная», «Ладожская», «Садовая», «Технологический институт».

На станциях сохраняется усиление нарядов полиции, сообщает ОТР со ссылкой на «Интерфакс». Ранее звуковой сигнал был отключен, а сотрудники метро Санкт-Петербурга следили за металлодетекторов визуально.

Данные меры предосторожности связаны с терактом, произошедшим в петербургской подземке днем 3 апреля между станциями «Технологический институт» и «Сенная». В результате взрыва самодельной бомбы погибли 13 человек, больше 50 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Кроме того, был обнаружено не сработавшее взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», его обезвредили саперы. В СК сообщили о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых из них в Петербурге и двоих в Москве.

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх