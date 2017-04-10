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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 13:32 Светлана Храмова

В Кремле скептически отнеслись к идее запрета соцсетей для детей

Такая возможность малореалистична, считает Дмитрий Песков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о законопроекте, запрещающем детям до 14 лет пользоваться соцсетями, малореалистична.

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в понедельник, 10 апреля.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — отметил Песков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение парламента проект закона, в соответствии с которым предлагается полностью запретить пользование социальными сетями лицам младше 14 лет. 

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