Политика 10 апреля 2017, 13:32 Светлана Храмова
В Кремле скептически отнеслись к идее запрета соцсетей для детей
Такая возможность малореалистична, считает Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея о законопроекте, запрещающем детям до 14 лет пользоваться соцсетями, малореалистична.
Об этом представитель Кремля заявил журналистам в понедельник, 10 апреля.
«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ положения, которые, возможно, там содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — отметил Песков.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение парламента проект закона, в соответствии с которым предлагается полностью запретить пользование социальными сетями лицам младше 14 лет.