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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 14:00 Андрей Миленин

Песков: Кремлю ничего не известно о неком «командном центре» в Сирии

В Кремле не знают, откуда агентство Reuters взяло информацию о пересечении США «красной черты» в САР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о заявлениях «совместного командного центра» России, Ирана и военных, поддерживающих сирийского президента Башара Асада, о пересечении США «красной черты» в Сирии, о которых информировали СМИ.

«Нам неизвестно, подтвердить не можем, и мы не знаем, откуда это взяло агентство Reuters и откуда взялись эти опять анонимные источники», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что декламации, направленные на необходимость ухода Асада со своего поста, не приближают к политическому урегулированию в стране.

«Единственно возможный вариант — продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся», — сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на некий Объединенный координационный центр Ирана, России и поддерживающих Башара Асада военных объявил о якобы готовности ответить на «новые акты агрессии» против Сирии со стороны третьих стран. 

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