Культура Екатерина Запара В Москве пройдет концерт в честь 110-летия Василия Соловьева-Седого Знаменитые песни композитора прозвучат в исполнении известных артистов в Московском театре мюзикла Фото: ТАСС/Иван Баранов

25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию советского композитора — Василия Павловича Соловьева-Седого.

Его знаменитые песни прозвучат в исполнении известных артистов театра и эстрады — Николая Чиндяйкина, Алексея Колгана, Павла Любимцева, Максима Заусалина, Оксаны Костецкой и других. Зрители также смогут увидеть выступление знаменитого вратаря Владислава Третьяка и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с песнями «Если хочешь быть здоров» и «Во всем нужна сноровка». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и известный государственный деятель и политик Сергей Степашин исполнят «Подмосковные вечера».

«Песни Соловьева-Седого — это не только история страны, это — история каждого из нас. Именно поэтому их исполняли не только на торжественных собраниях, но задушевно пели и за домашним столом. А это — высшая степень признания композитора», — рассказал «Известиям» художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.



Василия Соловьева-Седого называли Маршал песни. Прижизненные тиражи пластинок с его мелодиями достигали 2,5 млн. экземпляров. Его песни пели Марк Бернес и Эдита Пьеха, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Луи Армстронг и Карел Готт.

