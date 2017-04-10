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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Культура 10 апреля 2017, 13:41 Екатерина Запара

В Москве пройдет концерт в честь 110-летия Василия Соловьева-Седого

Знаменитые песни композитора прозвучат в исполнении известных артистов в Московском театре мюзикла

Фото: ТАСС/Иван Баранов

25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию советского композитора — Василия Павловича Соловьева-Седого.

Его знаменитые песни прозвучат в исполнении известных артистов театра и эстрады — Николая Чиндяйкина, Алексея Колгана, Павла Любимцева, Максима Заусалина, Оксаны Костецкой и других. Зрители также смогут увидеть выступление знаменитого вратаря Владислава Третьяка и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с песнями «Если хочешь быть здоров» и «Во всем нужна сноровка». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и известный государственный деятель и политик Сергей Степашин исполнят «Подмосковные вечера».

«Песни Соловьева-Седого — это не только история страны, это — история каждого из нас. Именно поэтому их исполняли не только на торжественных собраниях, но задушевно пели и за домашним столом. А это — высшая степень признания композитора», — рассказал «Известиям» художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. 

Василия Соловьева-Седого называли Маршал песни. Прижизненные тиражи пластинок с его мелодиями достигали 2,5 млн. экземпляров. Его песни пели Марк Бернес и Эдита Пьеха, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Луи Армстронг и Карел Готт.

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