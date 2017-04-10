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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:44 Анна Шухнина

В Саратове начинается суд по делу об избиении водителя скорой помощи

Причиной потасовки стал спор о парковочном месте

В суд Саратова передали дело об избиении водителя скорой помощи. На скамье подсудимых — 23-летний житель города Егор Лукьянов. Сам инцидент произошел в октябре прошлого года.

Как установило следствие, бригада скорой прибыла на вызов. Водитель припарковал машину экстренной службы у въезда во двор дома и стал дожидаться возвращения медиков. Сначала одна жительница этого дома подошла к машине и возмутилась тем, где скорая припаркована. После этого из другой машины вышел Лукьянов и набросился на водителя «скорой» с кулаками.

Сейчас он обвиняется по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья».

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», это один из множественных случаев в Саратовской области, где потерпевшими выступают сотрудники скорой. В частности, в феврале 2017 года в Саратове было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования фельдшера. В том же месяце в Энгельсе женщина проткнула ручкой голову врача. А через несколько дней в Красноармейске посетитель, который добивался прохода в реанимацию, избил фельдшера и ударил медсестру.

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