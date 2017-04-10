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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 14:01 Чойгана Салчак

В Бурятии охотники могут стать патрульными леса

Соответствующий закон обсуждают в народном хурале республики

Народный хурал Бурятии намерен наделить руководителей охотничьих организаций и охотников дополнительными обязанностями. Теперь они будут патрулировать тайгу и сообщать о возгораниях в лесу.

«Охотники непосредственно следят за состоянием леса и заботятся о ее ресурсах. По логике охотники должны быть первыми помощниками по предупреждению и возникновению лесных пожаров», — сказано в сообщении регионального парламента.

Как сообщает ИА FlashSiberia, охотники также заинтересованы в таких полномочиях. Весной в регион едут иностранцы охотиться на медведя и на глухаря, но из-за пожаров в лесу в республике вводится режим ЧС, а значит, и запрет на отстрел. Из-за этого охотничьи хозяйства терпят убытки.

Сообщается, что охотникам в республике не будут запрещать промысел во время ЧС. В Бурятии также намерены создать патрульные группы из числа охотников.

В настоящее время в Бурятии горит более 4 тыс. га леса. В агентстве лесного хозяйства республики отметили, что на утро понедельника все три возгорания локализованы.

По данным агентства, в выходные дни был потушен пожар в Тункинском национальном парке. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнем населением.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 24 возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 4,5 тыс. га. На всей территории республики действует особый противопожарный режим.

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