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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 14:25 Андрей Миленин

Илюмжинов сохранил пост президента FIDE с оговорками

По данным СМИ, президент будет лишен ряда полномочий до конца своего срока в 2018 году

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил свою должность.

«Мне только что позвонил Кирсан Илюмжинов и сказал, что он остается президентом FIDE», — рассказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов, передает агентство ТАСС.

Решение было принято на заседании внеочередного президентского совета FIDE в Афинах, на который прибыл Илюмжинов.

В тоже время портал chessdom.com информирует, что глава FIDE будет лишен ряда полномочий на своем посту. Он не сможет принимать важные решения и подписывать контракты до конца своего президентского срока.

27 марта на официальном сайте FIDE было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что 26 марта в ходе президентского совета организации в Афинах глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о собственной отставке. 

Позднее он сам опроверг свою отставку. Сложившаяся ситуация, по его мнению, могла быть связана с его включением в санкционный список США. Илюмжинов подчеркивал, что на него оказывается психологическое и информационное давление. 

Позднее он заявил, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов в 2018 года.

Кирсан Илюмжинов руководит FIDE с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года в Батуми.

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