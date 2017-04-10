Илюмжинов сохранил пост президента FIDE с оговорками
По данным СМИ, президент будет лишен ряда полномочий до конца своего срока в 2018 году
Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил свою должность.
«Мне только что позвонил Кирсан Илюмжинов и сказал, что он остается президентом FIDE», — рассказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов, передает агентство ТАСС.
Решение было принято на заседании внеочередного президентского совета FIDE в Афинах, на который прибыл Илюмжинов.
В тоже время портал chessdom.com информирует, что глава FIDE будет лишен ряда полномочий на своем посту. Он не сможет принимать важные решения и подписывать контракты до конца своего президентского срока.
27 марта на официальном сайте FIDE было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что 26 марта в ходе президентского совета организации в Афинах глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о собственной отставке.
Позднее он сам опроверг свою отставку. Сложившаяся ситуация, по его мнению, могла быть связана с его включением в санкционный список США. Илюмжинов подчеркивал, что на него оказывается психологическое и информационное давление.
Позднее он заявил, что не намерен оставлять пост главы ФИДЕ и готов исполнять функции до президентских выборов в 2018 года.
Кирсан Илюмжинов руководит FIDE с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года в Батуми.
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