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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 14:16 Наталья Преблагина

Экс-директор банка в Петрозаводске обвиняется в хищении 23 млн рублей

Мужчину будут судить за мошенничество

В Петрозаводске предстанет перед судом бывший региональный директор одного из банков. Мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму более 23 млн рублей. Об этом пишет ИА «Карелinform».

По версии следствия, в период с марта 2014 года по июнь 2016 года подозреваемый ввел в заблуждение сотрудников финансового учреждения. Директор подписывал расчетно-кассовые ордера на имена клиентов банка, предъявлял их в кассу и получал от кассиров указанные денежные суммы. Все средства он тратил на личные нужды, присвоив по такой схеме свыше 23 млн рублей.

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