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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 14:30 Анна Шухнина

В Твери будут судить экс-начальника УФМС области

Его обвиняют в превышении полномочий

В суд Твери направлено дело бывшего начальника регионального УФМС Валерия Барышникова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как установило следствие, в 2014 году чиновник в упрощенном порядке предоставил гражданство России иностранцу, посчитав его участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Сбором и оформлением документов занимался еще один иностранный гражданин, у которого были связи с Барышниковым.

Кроме того, с этим иностранцем был заключен фиктивный контракт на обучение, который был датирован 2011 годом.

В октябре 2014 года Барышникова отстранили от исполнения служебных обязанностей, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

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