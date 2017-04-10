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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 14:30 Иван Овечкин

Шкуматов: «зона успокоенного движения» поможет расширить парковки

По мнению эксперта, изменения в ПДД, которые готовят Минтранс и МВД по поручению Игоря Шувалова, пойдут на пользу автомобилистам

Изменения в ПДД, которые определят знак и термин «зона успокоенного движения», увеличат возможность для зон парковки и позволят чиновникам открыть дорожные участки, которые сейчас недоступны для проезда транспорта, рассказал «Известиям» координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Зона успокоенного движения» – это как во дворах «Жилая зона». Но знак «Жилая зона» не всегда уместен для территорий, где ходит большое количество пешеходов. А этого знака в некоторых случаях не хватает. Сейчас местные власти, когда видят, что невозможно установить знак «Жилая зона», потому что это не жилая зона, и невозможно обеспечить приемлемый уровень безопасности для пешеходов, просто запрещают проезд автомобилей. Хотя автомобили для парковки могли бы нормально размещаться на этой территории», – сказал Шкуматов.

По мнению общественника, новый термин и знак «зона успокоенного движения» позволят расширить возможности для парковки, если районные чиновники проявят инициативу.

«Может быть, появятся парковочные места, но это будет лишь инициативой на местах. Это будет говорить о том, что адекватный чиновник отвечает за организацию движения. До тех пор, пока не появится не какой-то знак, а именно механизм, который позволит водителям напрямую влиять на принимаемые решения в области организации дорожного движения. Так, что даже если чиновник не хочет, он будет обязан подчиниться», – считает Шкуматов.

Помимо знака, «зона успокоенного движения» должна отличаться от других участков дорог. 

«Этот знак найдет свое применение в тех местах, где большие пешеходные потоки. Но это зоны должны не просто знаками отмечаться, но и отличаться визуально. И по проезжей части, и по материалу проезжей части, и по организации движения и по ограничивающим скорость элементам – лежачим полицейским», – сказал эксперт. 

Подготовить изменения в ПДД в течение месяца поручил МВД и Минтрансу первый вице-премьер Игорь Шувалов, пишет «Коммерсант».

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