Мир Дмитрий Лару Косово обвиняет Сербию в геноциде Президент Хашим Тачи пытается оказать влияние на Белград и добиться признания суверенитета для Косово Фото: TASS/Zuma/Agron Beqiri Photography

Президент частично признанного Косово Хашим Тачи официально заявил, что со стороны Приштины идет подготовка судебного иска против Белграда. Приштина обвиняет Сербию в геноциде косовских албанцев в 1998–1999 годах, когда Косово было частью бывшей Югославии. Как отмечают эксперты, с помощью подобных заявлений косовские власти намерены давить на Сербию с целью добиться признания собственной независимости со стороны Белграда, а также стремятся оправдать нарушения прав сербского населения, проживающего на территории Косово.

В Косово хотят доказать причастность Сербии к геноциду против косовских албанцев в конце 1990-х годов в Международном суде ООН. Приштина считает, что нынешнее правительство в Белграде несет полную ответственность за действия главы бывшей Югославии Слободана Милошевича (в 2006 году найден мертвым в тюремной камере Гаагского трибунала), так как Сербия — юридический наследник Союзной Республики Югославия.

Подобные заявления уже звучали из Приштины в 2015 году, при том, что никаких доказательств так и не было предоставлено. Хашим Тачи, который в то время занимал пост министра иностранных дел Косово, также заявлял, что Приштина обратится в Международный суд для взыскания военных репараций с Сербии за преступления, якобы совершенные в 1998–1999 годах.

Белград в результате военной агрессии НАТО против Югославии фактически потерял контроль над Косово в 1999 году. При поддержке США и ряда европейских стран Косово в 2008 году провозгласило в одностороннем порядке свою независимость. Однако спустя девять лет полного признания Приштина получить так и не смогла.

— В Приштине понимают, что добиться признания независимости можно, только если сама Сербия признает Косово в качестве суверенного государства. Для того чтобы этот процесс ускорить, албанцы предпринимают различные шаги, в частности создание косовской армии. Теперь говорится о том, что они обратятся в международный трибунал по поводу геноцида. Это всё манипуляция общественным мнением, не более того. А нужно это только для того, чтобы Сербия испугалась, — подчеркнула в беседе с «Известиями» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

После одностороннего отделения Косово от Сербии в 2008 году на территории частично признанного государства остались десятки тысяч сербов (в настоящий момент около 120 тыс.). Большинство из них живут на севере Косово, остальные — в анклавах на юге. На основе договора между Приштиной и Белградом от 2013 года тем регионам, где сербы составляют большинство населения, предоставляется автономия в области экономики, образования или здравоохранения.

Глава парламента всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Приштина не заинтересована в соблюдении элементарных прав сербов, проживающих на территории Косово.

— Подобные заявления служат для мобилизации албанского населения и очередного давления на сербов. У Приштины есть по отношению к сербским общинам определенные обязательства, которые она не хочет выполнять. В Косово ежедневно осуществляются нападки на сербов, а власти Косово умышленно создают невыносимые условия для того, чтобы сербы вынужденно покидали свои дома. И для оправдания такой политики как раз и служат подобные заявления о геноциде, — рассказал Станоевич.

При поддержке западных стран Косово продолжает «провокационную политику». Заявления о геноциде лишь подогревают враждебные настроения албанцев по отношению к сербскому меньшинству. При этом важно подчеркнуть, что Косово не является членом ООН, а потому подача иска в Международный суд вряд ли может быть реализована. Тем временем Запад продолжает требовать от сербских властей выстраивания конструктивных отношений с Косово, подталкивая таким образом Белград на признание независимости.