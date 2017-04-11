Общество Иван Овечкин Причиной стрельбы в Домодедово стал передел рынка маршрутных перевозок Конфликт интересов перевозчиков возникает из-за непрозрачности рынка, считает координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк

В перестрелке на 43 км трассы «Дон» в Домодедовском районе Московской области участвовали владельцы маршрутных такси и нелегальные перевозчики, сообщили СМИ.

Версию о том, что идет передел рынка маршрутных перевозок рассказал «Известиям» координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.

«Идет достаточно большой передел рынка транспортных перевозок под покровительством чиновников. Поэтому, часть легальных перевозчиков объявляют нелегальными, нелегальные выглядят как легальные. Делится рынок. Проблемы в отсутствии реального контроля со стороны чиновников, которые берут «крышу» над одними, над другими берут «крышу» полиция или бандиты. И начинают такие неприятные вещи происходить. Рынок достаточно серьезный. Кто-то вкладывал деньги, а кто-то приходит как новичок. Насколько мне известно, происходил розыгрыш новых тендеров, в котором произошло перераспределение. Кто-то дал больше денег, кто-то меньше. Это очень коррумпированная статья бизнеса. Честным перевозчикам очень сложно выживать, конкуренцию составляют и полные нелегалы и нелегалы, которые заходят по кривым схемам», — рассказал Грэк.

По словам эксперта, часть водителей остается не у дел, из-за сокращения маршрутов.

«Небольшие парки, которые действительно следят за качеством перевозок, вытесняются крупным бизнесом, который в состоянии, наняв водителей-нелегалов, убирать издержки и делиться с кем-то. Это очень сильно коррупционные схемы и неработающие законы. Что в такси, что в маршрутном такси, что в общественных перевозках очень большие проблемы из-за неработающего законодательства, чем и пользуются. Наблюдается абсолютная непрозрачность и то, что идет укрупнение. Заходят в бизнес люди, которые не имеют никакого опыта», — сообщил собеседник.

После стрельбы на АЗС в Домодедовском районе Подмосковья, в результате которой один человек погиб и еще двое доставлены в реанимацию с огнестрельными ранениями, Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила «Известиям» официальный представитель регионального управления ведомства Елена Фокина.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство»), следователи работают на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказала представитель.