Чойгана Салчак За уровнем воды в реках Томской области можно следить онлайн Региональное управление МЧС запустило мобильное приложение «Паводок»

За паводковой обстановкой в регионе жители Томской области смогут наблюдать с помощью специального мобильного приложения. Программу «Паводок» запустило региональное управление МЧС.

Система в режиме реального времени отображает уровень рек в области. В случае угрозы возникновения ЧС приложение «Паводок» позволяет делать массовую рассылку предупреждений, пишет Сибирское агентство новостей.

Ранее сообщалось, что на противопаводковые мероприятия Томская область планирует потратить более 20 млн рублей. Также сформирован резерв региональной администрации в размере 15 млн рублей.



Томские власти ожидают сложный весенний паводок и готовятся эвакуировать с подтопленных территорий до 26 тыс. человек.



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