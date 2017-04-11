Общество Кирилл Кудрин «Город после взрыва. Жить дальше!» После теракта в метро моральную поддержку жителям Петербурга предложили не только психологи, но актеры и художники Фото: арт-группа «Явь»

Переживать боль и страх можно по-разному, в том числе художественными средствами. На теракт в петербургском метро откликнулся плейбек-театр «Давайте посмотрим!», подготовивший серию перформансов «Город после взрыва. Жить дальше!». А на улицах появились граффити на тему теракта. Пожалуй, такое в стране произошло впервые. Ни после московских взрывов, ни после захвата заложников в Беслане ничего подобного не было. Специалисты говорят, что это своеобразная форма психологической поддержки для людей, переживших теракт, пусть даже не напрямую.

Плейбек-театр отличается от обычного тем, что актеры показывают истории зрителей, рассказанные здесь и сейчас. На серию бесплатных перформансов о городе после взрыва может прийти как пассажир подорванного поезда, так и любой другой человек, испытывающий психологический дискомфорт от этой ситуации. Сначала он делится своей «проблемой», после чего актеры, которые по совместительству являются психологами, «разыграют» услышанное. И тем самым помогают человеку разобраться в себе и перестать бояться.

Кстати, актеры этого театра когда-то учились у коллег из Израиля — страны, не понаслышке знакомой с терроризмом. Теперь опыт художественного переосмысления теракта оказался востребован и у нас.

Фото: плейбек-театр «Давайте посмотрим!»

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— За рубежом в плейбек-театре в основном играют актеры, которые уже потом приобретают психологические навыки. У нас чаще наоборот, изначально мы психологи, а уже потом актеры, — рассказала «Известиям» актриса и ведущая плейбек-театра «Давайте посмотрим!», а по совместительству руководитель секции арт-терапии Гильдии психотерапии и тренинга Татьяна Бороздина.

Она признает, что волновалась, прежде чем провести подобные тренинги в России.

— Одно дело знать, что это должно работать, а совсем другое — столкнуться с живыми историями, с болью, горем, страхом рассказчиков, когда это всё очень горячо... — делится Бороздина.

Людей пришло не так много — десять человек, но это именно те, кому подобная терапия нужна больше всего. А если учесть, что первый перформанс прошел спустя всего три дня после трагедии, многие не видели объявления и так далее, зрителей немало. Впереди еще два перформанса, и каждый раз организаторы будут импровизировать, не зная, кто именно придет.

Из уважения к боли, которую испытывают эти люди, мы не будем называть имен. Скажем только, что на первом перформансе побывала одна женщина из того самого поезда. И хотя она сидела в другом (последнем) вагоне и физически не пострадала, психологически ей было очень тяжело. Поскольку она попадает в похожую ситуацию уже второй раз…

Когда-то давно она жила рядом с военным полигоном. И однажды снаряд упал совсем близко от ее дома, взрывная волна привела даже к легкой контузии. А 3 апреля война снова вошла в ее жизнь — взрывная волна ощущалась во всем поезде.

Среди мужчин и женщин разных возрастов, пришедших на перформанс, также были мамы, которые не знали, как и что говорить о теракте своим детям.

Перформанс — это не набор готовых практических ответов на любой вопрос, но пространство, где можно рассказать другим людям, чувствующим то же самое, что и ты, о чем-то очень болезненном, непростом. И получить обратную связь. Не секрет, что после взрыва в метро Петербурга стало меньше людей. Это значит, что психологическая помощь нужна многим. А по словам Бороздиной, после мероприятия многие признавались, что «почувствовали некое умиротворение».

— Мы тоже предложили бесплатную помощь после теракта, — рассказала «Известиям» психолог Лариса Ренар. — И это замечательно, что не только психологи, но и актеры помогают людям справиться. Одному сделать это очень тяжело. Непрожитая травма хуже, чем если человек проживет боль, страх, отчаяние еще раз, он должен отрефлексировать то, что испытал.

При этом каждый выбирает ту форму поддержки, которая подходит именно ему.

Психолог Людмила Полянова также говорит, что тут разные средства хороши.

— Спасибо актерам за то, что они это делают. Но я бы все-таки посоветовала людям краткосрочную поддерживающую терапию, — отметила она, добавив, что самое главное — не оставлять людей один на один со своей проблемой.

Сразу после теракта бесплатную помощь нуждающимся в эмоциональной поддержке предложила и Служба психологической помощи СПбГУ. Здесь людям помогают преподаватели факультета психологии, аспиранты и студенты старших курсов.

Другой способ необычного, художественного осмысления террористической атаки предлагает петербургская арт-группа «Явь». Уличные художники нарисовали тематическое граффити на трансформаторной будке на Серпуховской улице. Это недалеко от станции метро «Технологический институт», куда 3 апреля приехал взорванный поезд. На стене возник тоннель и огни приближающегося поезда с подписью «Тьма не страшна, если стремишься к свету».

Представитель «Яви» Кирилл рассказал «Известиям», что инициатива исходит от самих художников, ни с кем она не согласовывалась.

— Наверное, всегда найдется кто-то против, но людям нравится, так как граффити подбадривает их, — считает он.

Для петербургских мастеров граффити это первый опыт отклика на катастрофы.