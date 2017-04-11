Экономика Евгения Перцева Минэк выступило против маркировки скота и домашних животных Министерство негативно оценило предложенную Минсельхозом систему идентификации животных Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Белоусов

Законопроект Минсельхоза по маркировке животных уникальными идентификационными номерами (УИН) раскритиковали в Минэкономразвития. В ведомстве посчитали, что на осуществление проекта потребуется 2 млрд рублей и подобные затраты в итоге скажутся на потребительских ценах. По мысли разработчика с 2018 года животным должны начать присваивать номера с рождения или момента ввоза в страну. Эксперты согласны с выводами Минэкономразвития.

Минэкономразвития подготовило негативную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на проект приказа Минсельхоза «Об утверждении ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных». Минэк сделало вывод «о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования», а также «о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения».

Проект акта, подготовленный Минсельхозом, предлагает установить правила по организации и проведению идентификации и учета домашних и сельскохозяйственных животных. Сегодня подобной системы в России не существует. Цель подобной маркировки, как следует из документа, — выявить, предупредить и предотвратить заразные болезни животных. А также не допустить в обращение продукцию животного происхождения, которая не соответствует установленным требованиям.

Животных планировали идентифицировать уникальными буквенно-цифровыми номерами, которые будут сохраняться в Федеральной государственной системе (ФГИС) в области ветеринарии. Основанием для подобной маркировки служило бы рождение или ввоз животного на территорию страны. Под идентификацию с 1 января 2018 года попадали крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, олени, свиньи, птица, пушные звери, пчелы, собаки, кошки, рыбы и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы).

— Остается неясным, какие людские, материальные и временные ресурсы должны быть задействованы при первичном учете сельскохозяйственных животных, — подчеркивает Минэкономразвития в своем отзыве на проект Минсельхоза.



Речь идет о 540 тыс. владельцев животных, в числе которых более 22 млн свиней, более 18,5 млн голов крупного рогатого скота, более 24 млн голов мелкого рогатого скота, более 2 млн голов лошадей и более 540 млн голов птицы, уточнили в Минэке. Также остается неясным механизм осуществления первичного учета и идентификации собак и кошек, находящихся у 71 млн владельцев, подчеркнули в Минэкономразвития.

В ведомстве уверены, что для проведения идентификации домашних и сельскохозяйственных животных потребуются значительные средства. Только для маркировки крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий потребуется более 800 млн рублей, в целом же учет всех видов животных на первоначальном этапе может потребовать более 2 млрд рублей, следует из отзыва Минэка. В подсчетах министерство использовало среднюю стоимость носителя уникального идентификационного номера для одного животного (RFID-метка) — 35 рублей, среднюю стоимость считывателя номеров, стационарного сканера — 100–120 тыс. рублей, мобильного сканера на 200 голов — 70–80 тыс. рублей, а также цену простых ушных бирок — до 30 рублей. При этом затраты на идентификацию и учет кошек и собак, находящихся в собственности у граждан, не поддаются оценке, сказано в ОРВ, так как в проекте акта Минсельхоза нет речи о подобных процедурах.

— Указанные суммы отразятся на стоимости пищевой продукции животного происхождения, — сделали вывод в Минэкономразвития.



Там уверены, что для реализации проекта «потребуется дополнительный объем бюджетных ассигнований, необходимых для проведения идентификации и учета животных», а также для полноценного функционирования всей предложенной системы. Между тем, подчеркивается в ОРВ, «разработчик не представил экономической оценки предлагаемого регулирования».

В Минсельхозе уточнили, что «по замечаниям Минэкономразвития будут более широко прописаны процедуры первичного учета и учета животных, а также механизм присваивания сформированных идентификационных номеров». На вопрос об экономической оценке нововведения в ведомстве не ответили.



Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что при стоимости 140 рублей за 1 кг мяса крупного рогатого скота доход от всего животного может составить около 75 тыс. рублей и получается, что цена бирки в 100–200 рублей существенным образом не скажется на цене мяса. Увеличение составит доли процента, уточнил эксперт.



— Система прослеживаемости животных необходима для снижения рисков гибели животных от болезней, которые оборачиваются масштабными потерями, — сказал он, отметив, что «для экспорта мяса за рубеж создание подобной системы является одним из ключевых факторов».



Кардинальным образом цена продукции не изменится, подтвердил исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Он напомнил, что наличие единой системы идентификации сельскохозяйственных животных — это общемировой тренд, позволяющий эффективно контролировать ветеринарную ситуацию и риски. Поэтому России она также необходима.

В Минэкономразвития не уточнили, на сколько может вырасти себестоимость продукции, сказав, что таких расчетов не проводили.



В Минфин проект Минсельхоза еще не поступал, уточнили в ведомстве.