Чойгана Салчак На Ямале по подозрению в экстремизме задержали 20 человек Сотрудники Росгвардии изъяли у задержанных религиозную литературу радикального толка

Сотрудники Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали в Ноябрьске 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности.

У них также изъяли религиозную литературу радикального толка и электронные носители информации, пишет ИА «Ура.ру».

Кроме того, силовики за нарушение миграционного законодательства России задержали 17 человек. Все они доставлены в городской отдел полиции Ноябрьска.