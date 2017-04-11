10 апреля 2017, 17:56 Чойгана Салчак
На Ямале по подозрению в экстремизме задержали 20 человек
Сотрудники Росгвардии изъяли у задержанных религиозную литературу радикального толка
Сотрудники Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с оперативниками ФСБ и МВД задержали в Ноябрьске 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности.
У них также изъяли религиозную литературу радикального толка и электронные носители информации, пишет ИА «Ура.ру».
Кроме того, силовики за нарушение миграционного законодательства России задержали 17 человек. Все они доставлены в городской отдел полиции Ноябрьска.