Спорт Андрей Миленин «Рубин» не смог одолеть «Томь» в матче 22-го тура РФПЛ Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2

Казанский «Рубин» на выезде не смог одолеть томскую «Томь» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.



Счет на 13-й минуте открыл форвард «Томи» Алексей Пугин, реализовавший выход один на один. На 25-й минуте в ворота сибиряков был назначен пенальти, но лучший бомбардир «Рубина» бразилец Жонатас не забил второй 11-метровый за неделю (он также не смог реализовать пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» в Кубке страны).



Его одноклубник бельгиец Максим Лестьен оказался более удачлив и забил мяч с 11-метровой отметки на старте тайма (47-я минута), сравняв счет. Он же на 79-й минуте вывел свою команду вперед.



Под занавес встречи (83-я минута) 20-летний нападающий «Томи» Александр Соболев восстановил равенство.



После 22 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу с 13 очками. «Рубин» в своем активе имеет 28 очков и располагается на 10-й строчке.



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