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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 17:54 Тимур Ганеев

Эксперт: «Шансов на отмену наказания у Кокорина практически нет»

Тверской суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу футболиста сборной России, лишенного водительских прав за езду по встречной полосе в центре столицы

Тверской суд Москвы 13 апреля рассмотрит апелляционную жалобу нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кокорина, лишенного водительских прав за езду по встречной полосе в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС. 

Целесообразность подачи апелляции прокомментировал член Адвокатской палаты Московской области, адвокат Виктор Наумов.

— Вряд ли Кокорину удастся отменить решение о лишении его водительских прав, — отметил «Известиям» эксперт. — Если учесть, что наказание было назначено за езду по встречной полосе в центре Москвы, то должны быть веские основания для его отмены. Однако если бы существовали какие-то обстоятельства, исключающие ответственность, то доказательства этого были бы представлены в суде первой инстанции. Также будут учитываться и прошлые нарушения ПДД, поэтому шансов на отмену наказания у Кокорина практически нет.

Ранее мировой суд лишил Кокорина водительских прав на четыре месяца. Футболист был признан виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»).

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