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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 17:56 Елена Баталина

Боевики ИГ обстреляли Израиль с Синайского полуострова

Сведений о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало

Боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) обстреляли юг Израиля с Синайского полуострова. Пущенная ими ракета разорвалась в южной части страны. Об этом сообщает израильский телеканал News10 со ссылкой на военных Израиля.

Ракета упала в понедельник, 10 апреля, на территории регионального совета Эшколь, пояснили в израильской армии. Это южная часть страны недалеко от границы с сектором Газа. Снаряд попал в теплицу для выращивания помидоров на территории пустыни Негев. Как сообщает «Утро.Ру», сведений о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.

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