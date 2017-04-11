Мир Елена Баталина Боевики ИГ обстреляли Израиль с Синайского полуострова Сведений о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало

Боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) обстреляли юг Израиля с Синайского полуострова. Пущенная ими ракета разорвалась в южной части страны. Об этом сообщает израильский телеканал News10 со ссылкой на военных Израиля.

Ракета упала в понедельник, 10 апреля, на территории регионального совета Эшколь, пояснили в израильской армии. Это южная часть страны недалеко от границы с сектором Газа. Снаряд попал в теплицу для выращивания помидоров на территории пустыни Негев. Как сообщает «Утро.Ру», сведений о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.