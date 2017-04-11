Общество Роман Крецул В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП На дорогах стало гибнуть меньше несовершеннолетних пешеходов, но больше пассажиров Фото: агентство городских новостей «Москва»

С января по март на российских дорогах погибло на 21% больше детей, чем за те же месяцы прошлого года. Причина такой динамики — рост на 38% смертей среди детей-пассажиров. А детей-пешеходов, напротив, стало гибнуть меньше. Эксперты объясняют это несколькими причинами, но главные из них — безответственность родителей и экономическая ситуация.

В России в начале года выросло на 6,3% число ДТП с участием детей. С января по март, по данным ГИБДД, на российских дорогах произошло 3225 таких происшествий. В них погибли 108 детей в возрасте до 16 лет, это на 21% больше, чем за тот же период в прошлом году. Травмы получили 3479 детей, что на 6,7% больше, чем за три месяца 2016 года. При том, что в этом году не было ни одной крупной аварии с большим количеством жертв среди детей.

На 10,6% больше стало сбитых на дорогах несовершеннолетних пешеходов — в 1581 ДТП пострадали 1593 ребенка. Однако число погибших детей-пешеходов снизилось на 19,4% (25 за три месяца). А вот статистика ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, выглядит более тревожной: за три месяца произошло 1602 происшествия (рост на 3,3%), в которых погибли 80 детей — это на 38% больше, чем год назад. Пострадали 1842 ребенка — на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом произошел значительный рост числа ДТП (17,6%), в которых пострадали дети до 12 лет, не пристегнутые детскими удерживающими устройствами. В них погибли 19 несовершеннолетних пассажиров (рост на 111%), пострадали 257 (на 25,7% больше).

Зампредседателя общественного совета при Минтрансе, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре считает, что снижение числа погибших под колесами несовершеннолетних пешеходов связано, во-первых, с результатами образовательной работы со школьниками, а во-вторых, с обустройством инфраструктуры, прилегающей к учебным заведениям.

— За последние три года была проведена огромная работа по организации дорожного движения около учебных заведений. Каждая школа составляла паспорт дорог вокруг учебного заведения, сотрудники инспекции проверяли ситуацию с прилегающими дорогами, после чего согласно их рекомендациям наносилась разметка, ставились знаки, обочины расчищались от деревьев, чтобы были видны знаки. Всё это дало положительные результаты, — рассказала Наталья Агре «Известиям».

Увеличение числа погибших несовершеннолетних пассажиров эксперт объясняет тремя факторами. Первый — всё более мощные автомобили, на которых многие любят разгоняться, а камер на дорогах страны пока еще относительно немного. Второе — изменение экономической ситуации. Всё больше автомобилистов не находят достаточно денег на устранение неполадок в своих машинах и на покупку детских удерживающих устройств.

— Когда вводили штраф в 3 тыс. рублей за перевозку ребенка без удерживающих устройств, это было действенной мерой, потому что и кресло стоило 3–4 тыс., — рассказала Наталья Агре. — С изменением курса и экономической ситуации в регионах стоимость автокресел выросла, и в регионах при уровне зарплат около 20–30 тыс. мало кто может позволить себе кресло за 10–15 тыс. С одной стороны, кажется странным, что у человека нашлись деньги на машину, но не нашлись на детское кресло. Но люди привыкли брать кредиты на машину, а потом, когда на них ложится бремя выплат, любые дальнейшие траты весьма ощутимы.

Третий фактор, по мнению Натальи Агре, — несознательность родителей и недостаточная разъяснительная работа с ними. Она привела данные всероссийского опроса ВЦИОМа, проведенного в этом году для центра «Движение без опасности»: 43% респондентов, имеющих детей до 12 лет, заявили, что у них нет детского удерживающего устройства и они не планируют его приобрести. Летом прошлого года таких было 22% опрошенных, осенью 2015-го — 29%.

— Рождаемость увеличилась, и родителей с детьми стало больше, а сознательности у этих людей не появилось. Сейчас родителями становятся те, чье взросление пришлось на 1990-е, когда информационная работа по безопасности на дорогах практически не проводилась, —пояснила Наталья Агре.

Член ОП РФ, зампредседателя Общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов рассказал «Известиям», что рост количества ДТП с участием детей и увеличение числа случаев гибели несовершеннолетних происходит на фоне того, что общее число аварий снижается — за март этого года этот показатель снизился на 5,8% по сравнению с мартом 2016-го.

— Причин здесь несколько, — сказал Сергей Фахретдинов. — Во-первых, в I квартале этого года увеличилось количество ДТП с участием детей, произошедших из-за несоблюдения водителями ПДД. К сожалению, водители зачастую сами подвергают себя опасности и намеренно нарушают, забывая о том, что у них в машине дети. Вторая причина — снижение реальных доходов населения. В 2016 году Росстат зафиксировал падение на 5,9%. Автомобиль требует постоянного вложения средств. В сжатых условиях владельцы автомобилей где-то экономят на амортизации, где-то оставляют неисправность до лучших времен, что и приводит к ДТП. Дети же в авариях страдают в первую очередь.

Руководитель НИИ хирургии детского возраста РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Розинов сообщил «Известиям», что в последние годы наблюдается увеличение числа тяжелых пациентов, поступающих после ДТП.

— Но при этом надо понимать, что это те, кто в прежние годы должны были войти в число погибших на месте происшествия. Показатель летальности будет снижаться, но будет возрастать показатель частоты повреждений, связанных с травмами опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, позвоночника и спинного мозга. И в дальнейшем будет меньше погибших, но больше тяжелораненых, — отметил профессор Розинов.

Детский хирург призвал не экономить на безопасности детей, в частности, покупая вместо детских кресел их дешевые заменители.

— Лучше детского кресла ничего не придумано, — отметил он. — А все эти бустеры, накладки на штатные ремни, — дела лукавые. И я не очень понимаю, чем руководствуются люди, которые идут по этому пути. Не на том экономят. Наверное, они просто не очень хорошо знают о последствиях ДТП с участием детей.

Владимир Розинов отметил, что глобальные выводы по изменениям статистики за три месяца года делать рано, однако это, несомненно, повод задуматься.

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