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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 18:13 Светлана Храмова

СМИ: возможно прекращение чартерного сообщения между Россией и Турцией

Соответствующее оповещение в понедельник получили российские авиакомпании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией.

Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телеграмму с предупреждением разослали представители Росавиации.

Как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов. Количество ранних бронирований туров в Турцию уже превысило прошлогодние показатели в 4–5 раз. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию, считает Тюрина.

Запрет на полеты из России в Турцию был снят с 22 июля 2016 года. Тогда Анкара заверила Москву, что власти приняли «меры повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах и на территории страны». Ограничения на полеты в Турцию российские власти ввели за неделю до этого после попытки военного переворота в стране.

До этого полеты между Россией и Турцией прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

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