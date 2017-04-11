Общество Светлана Храмова СМИ: возможно прекращение чартерного сообщения между Россией и Турцией Соответствующее оповещение в понедельник получили российские авиакомпании Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией.

Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телеграмму с предупреждением разослали представители Росавиации.



Как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов. Количество ранних бронирований туров в Турцию уже превысило прошлогодние показатели в 4–5 раз. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию, считает Тюрина.

Запрет на полеты из России в Турцию был снят с 22 июля 2016 года. Тогда Анкара заверила Москву, что власти приняли «меры повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах и на территории страны». Ограничения на полеты в Турцию российские власти ввели за неделю до этого после попытки военного переворота в стране.



До этого полеты между Россией и Турцией прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.