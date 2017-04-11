Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 18:18 Наталья Преблагина

Пензенцы предложили установить копию Ждуна возле облправительства

По замыслу активистов, скульптура будет олицетворять ожидания чиновников и народа

Жители Пензы предложили установить копию известной скульптуры Ждуна на площади имени Ленина напротив здания областного правительства. Обращение появилось на сайте «Открытая Пенза», передает ИА «Пенза-Пресс».

«С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее. С другой стороны, Ждун олицетворяет властей предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», — написал автор инициативы. Он предложил изготовить скульптуру не из бронзы, а из плексигласа.

Напомним, мем Ждун был создан по мотивам скульптурной композиции, которую создала художник из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В России образ стал весьма популярен. В частности, как писали «Известия», житель города Каменска-Шахтинского Ростовской области даже предложил создать памятник Ждуну как символ ожидания в городе нового моста, кинотеатра и фонтана. Кроме того, ранее в Калининграде обнаружилась скульптура, похожая на популярный интернет-мем. Житель города Михаил Суханов нашел общие черты в фигуре морского слона на Верхнем озере и работе голландской художницы. 

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Антикоррупционное правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх