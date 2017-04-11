Наталья Преблагина Пензенцы предложили установить копию Ждуна возле облправительства По замыслу активистов, скульптура будет олицетворять ожидания чиновников и народа

Жители Пензы предложили установить копию известной скульптуры Ждуна на площади имени Ленина напротив здания областного правительства. Обращение появилось на сайте «Открытая Пенза», передает ИА «Пенза-Пресс».



«С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее. С другой стороны, Ждун олицетворяет властей предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», — написал автор инициативы. Он предложил изготовить скульптуру не из бронзы, а из плексигласа.

Напомним, мем Ждун был создан по мотивам скульптурной композиции, которую создала художник из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В России образ стал весьма популярен. В частности, как писали «Известия», житель города Каменска-Шахтинского Ростовской области даже предложил создать памятник Ждуну как символ ожидания в городе нового моста, кинотеатра и фонтана. Кроме того, ранее в Калининграде обнаружилась скульптура, похожая на популярный интернет-мем. Житель города Михаил Суханов нашел общие черты в фигуре морского слона на Верхнем озере и работе голландской художницы.