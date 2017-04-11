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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 18:32 Наталья Преблагина

В Вологодской области продолжится объединение сельских поселений

Второй этап программы коснется населенных пунктов, где проживает менее 1 тыс. человек

В 2017 году в Вологодской области в результате сокращения останется 159 сельских поселений. Через год в регионе приступят к объединению поселений, в которых проживает менее 1 тыс. человек, заявил губернатор Олег Кувшинников.

Как напоминает ИА FlashNord, ранее в регионе насчитывалось самое большое количество муниципальных образований в РФ — 302, из них 252 — сельские поселения. При этом значительная их часть не была финансово самодостаточной, основные расходы приходились на содержание главы и административного аппарата.

В период с 2012 по 2016 год стало меньше на 84 сельских поселения. Первым этапом было объединение объектов с населением менее 600 человек, через год в области планируется начать второй этап объединений. На сегодняшний день в регионе 60 сельских поселений имеют население менее 1 тыс. граждан.

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