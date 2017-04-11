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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
10 апреля 2017, 18:45 Чойгана Салчак

За ложное сообщение о бомбе жительница Чудово предстанет перед судом

Женщина «заминировала» городской рынок

За ложное сообщение о заложенной бомбе жительница Чудово Новгородской области предстанет перед судом. Районный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летней женщины.

Обвиняемая 31 декабря 2016 года в нетрезвом состоянии два раза позвонила на номер незнакомого ей жителя Чудово. Она думала, что дозвонилась до районного отделения полиции и сообщила о якобы заложенной бомбе на городском рынке.

Мужчина, до которого дозвонилась злоумышленница, передал информацию полицейским. В результате посетители и сотрудники рынка были эвакуированы, сообщает «Новгород.ру».

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